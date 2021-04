Usa: discussione in Senato su legge per protezione infrastrutture da attacchi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ approdata al Senato federale degli Stati Uniti una proposta di legge volta a proteggere le infrastrutture critiche da attacchi informatici e altre minacce alla sicurezza nazionale. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, precisando che l’iniziativa è portata avanti dai senatori Maggie Hassan (democratica del New Hampshire) e Ben Sasse (repubblicano del Nebraska). Il National Risk Management Act – questo il nome della legge - richiederebbe alla Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (Cisa) di condurre un ciclo nazionale di gestione del rischio quinquennale. Questo implicherebbe l'identificazione e l’elencazione dei principali rischi per le infrastrutture critiche in un rapporto inviato al presidente e al Congresso. Spetterà poi al presidente degli Stati Uniti spiegare al Congresso come l'amministrazione sta affrontando – o intende affrontare - le minacce individuate.(Nys)