Difesa: Guerini a Lisbona, solida e condivisa politica su partenariato farà di Ue attore rilevante

- Una solida e condivisa politica sul partenariato è fondamentale per proiettare l’Unione europea verso l’ambizione di essere un attore rilevante nel contesto globale, a tutela sia della sicurezza dei suoi cittadini sia degli interessi strategici dell’Unione. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini nel suo intervento al workshop di Lisbona dedicato allo Strategic Compass, organizzato dal Portogallo, nell’ambito delle attività connesse con la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea. Secondo quanto riferisce un comunicato, il ministro - accompagnato dall’ambasciatore Carlo Formosa, ambasciatore d’Italia in Portogallo - ha preso parte al seminario organizzato al quale hanno preso parte i ministri della Difesa dell’Unione europea. “Le crisi del Mediterraneo, del Sahel, del Corno d’Africa - ha detto Guerini - rivestono una particolare urgenza considerata la diversità delle minacce che spaziano dal terrorismo, alle conseguenze dell’instabilità delle istituzioni e anche ad una sempre più radicata presenza di attori esterni, con posture che variano dall’attivismo economico ad una marcata visibilità militare. Come ad esempio in Libia dove è necessario indirizzare sforzi e azioni coordinate e coese. L’Unione Europea – ha ribadito il ministro – deve assicurare un’unica regia nell’azione dei Paesi europei per la stabilità dell’area del mediterraneo. L’Unione europea è l’unica istituzione in grado di coniugare l’impegno militare con quello economico e sociale”. (segue) (Com)