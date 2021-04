Balcani: Luciolli a "Nova", rischio di "effetto domino" con proposte del "non paper" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo all'Accordo di pace di Dayton, che sancì la fine della guerra in Bosnia nel 1995 e cristallizzò la composizione territoriale ed etnica del Paese emersa dal conflitto, Luciolli non ritiene che si possa parlare di "un fallimento". "Siamo noi che abbiamo fallito. Se uno va a leggere bene, l'Accordo di Dayton era temporaneo. Dovrebbe piuttosto porre dei quesiti il fatto che questo accordo temporaneo dopo oltre 25 anni sia ancora lì e non si sia riusciti ad andare oltre. Ma non è facendo adesso una proposta come quella del 'non paper' che possiamo dare maggiore stabilità o favorire l'integrazione", ha osservato Luciolli. A questo proposito il presidente del Comitato atlantico italiano cita un altro esempio, quello del Kosovo. "Lo abbiamo separato (dalla Serbia), ma non mi sembra che sia diventato un'entità statale così stabile ed economicamente autonoma, indipendente e in grado di acquisire quegli standard che possono portare già domani a un'integrazione nell'Unione europea. Queste separazioni, se non sono frutto di accordi bilaterali come nel caso della Repubblica Ceca e della Slovacchia ma sono frutto di decisioni di èlite politiche, rischiano sostanzialmente di consolidare quello che forse Dayton aveva fermato. Occorrerebbe insomma un processo completamente diverso", ha precisato Luciolli. (segue) (Res)