Kosovo-Serbia: Maas, rapporti irrisolti rallentano integrazione Ue

- I rapporti irrisolti tra Kosovo e Serbia stanno rallentando i rispettivi progressi dei due Paesi, così come dell'intera regione balcanica, verso l'integrazione nell'Unione europea. Lo ha affermato il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, in vista della sua visita di oggi e domani in Kosovo e Serbia. Maas, come riferito dal ministero di Pristina, è atterrato oggi nel primo pomeriggio nella capitale kosovara accolto dalla ministra degli Esteri Donika Gervalla. "Vorrei esplorare in prima persona come possiamo sostenere il dialogo per la normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi facilitato dall'Ue", ha dichiarato Maas prima della visita. A suo modo di vedere, l'insediamento del nuovo governo kosovaro guidato da Albin Kurti apre "un buon momento" per fare questo. "Allo stesso tempo con l'apertura della nostra nuova ambasciata a Belgrado, stiamo facendo investimenti visibili nei nostri rapporti con la Serbia", ha affermato il ministro degli Esteri tedesco, osservando che ciò sottolinea anche il nostro impegno in quanto "il futuro dei Balcani occidentali è nell'Ue". (segue) (Alt)