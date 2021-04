Serbia-Germania: ministro Esteri tedesco Maas a Belgrado incontra presidente Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ricevuto oggi a Belgrado il ministro tedesco degli Esteri, Hejko Maas. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza serba, al termine dell'incontro sono previste delle dichiarazioni congiunte presso la sede del segretariato della presidenza. Nel corso della giornata Maas avrà anche un colloquio con l'omologo serbo, Nikola Selakovic. Maas presenzierà infine all'apertura della nuova sede dell'ambasciata tedesca a Belgrado. Nella giornata di ieri Maas si è recato in visita a Pristina dove ha incontrato le autorità locali. In occasione della visita il ministro ha dichiarato che i rapporti irrisolti stanno rallentando i rispettivi progressi di Kosovo e Serbia, così come dell'intera regione balcanica, verso l'integrazione nell'Unione europea. (segue) (Seb)