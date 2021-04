Libia: ministro Sviluppo Giorgetti riceve a Roma la ministra degli Esteri Mangoush

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha ricevuto oggi a Roma, nella sede del dicastero in Via Veneto, la ministra degli Affari esteri del Governo di unità nazionale libico, Najla el Mangoush. Lo riferisce un comunicato stampa del Mise italiano. Nel corso del "lungo e cordiale colloquio" sono stati affrontati i principali temi di cooperazione economica bilaterale e il ministro Giorgetti ha espresso "apprezzamento per il processo di riconciliazione nazionale avviato a poco più di un mese dall’insediamento dal nuovo governo di unità nazionale libico ed ha auspicato che possa procedere speditamente il percorso di transizione istituzionale che dovrebbe culminare nelle elezioni del prossimo dicembre", spiega la nota. L’Italia, ha ribadito Giorgetti, "è pienamente disponibile a sostenere lo sforzo delle autorità libiche, nel pieno rispetto della loro sovranità, insieme alla comunità internazionale". (segue) (Com)