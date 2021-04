Camera: lunedì seminario su Balcani occidentali con Fico, Di Maio, Fassino e Varhelyi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 26 aprile, alle ore 14, presso l'Aula della commissione Esteri della Camera, si svolge il seminario "Balcani occidentali: tra multipolarismo e processo di integrazione europea". Introducono Piero Fassino, presidente della commissione Esteri, Marco Maggioni, capo della delegazione italiana dell'Assemblea parlamentare sulle iniziative dell'Europa centrale. Intervento di apertura di Oliver Varhelyi, commissario europeo per l'Allargamento e la Politica di vicinato. Conclusioni del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Videomessaggio del presidente della Camera, Roberto Fico. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)