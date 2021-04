Covid: Giovannini firma decreto indennizzi, 24 milioni di euro per il 2020 a ormeggiatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Firmato dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini il decreto che sblocca indennizzi per 24 milioni di euro, per l'anno 2020, agli ormeggiatori che operano nei porti italiani e che hanno subito perdite a causa della crisi pandemica. Il provvedimento, che ha ricevuto il via libera dalla Commissione europea per quanto riguarda la compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato, attua - riferisce una nota del dicastero delle Infrastrutture - il decreto legge 34/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77. La cifra di 24 milioni viene riconosciuta a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio, compensazioni per i corrispettivi non riscossi a fronte di servizi effettuati tra il primo febbraio e il 15 ottobre 2020 e per le minori entrate derivanti dalle riduzioni tariffarie previste dall'Autorità marittima.