Trasporti: Piuri (Trenord), per scuole più posti e fermate straordinarie, un treno ogni 15 minuti su linee S

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 2100 corse, 180 bus di rinforzo, 1 milione e 41 mila sedili al giorno e fermate straordinarie definite insieme alle Prefetture. Trenord mette in campo la massima capacità produttiva per la riapertura delle attività commerciali e l'incremento della didattica in presenza nelle scuole, ma chiede la collaborazione di tutti e, chi può, eviti l'ora di punta. Questo, in sintesi, quanto ha detto l'amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri, durante una conferenza stampa tenuta a Milano per fare il punto sulla situazione del trasporto pubblico in vista del ritorno in fascia gialla di lunedì. "Il rafforzamento – ha spiegato Piuri - viene fatto sulla Lombardia quando possiamo aggiungere dei treni, degli autobus specifici per alcune fasce. Su Milano, su gran parte delle linee suburbane, abbiamo fatto un cadenzamento al quarto d'ora in tutta la giornata e questo ci consente di dire che l'offerta così dimensionata è il massimo che possiamo fare". "Con l'incremento della didattica in presenza – ha proseguito l'ad di Trenord - prevediamo che i passeggeri possano crescere dagli attuali 380mila fino a 450mila al giorno. Il limite del 50 per cento di riempimento dei mezzi pubblici rimane in vigore e richiede responsabilità da parte di tutti nelle ore di punta: per consentire al nostri ragazzi di tornare a scuola in sicurezza chi può, eviti di utilizzare il trasporto pubblico negli orari in cui gli studenti si spostano". (segue) (Rem)