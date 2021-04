Milano: maxi sequestro di oltre 100mila euro in contanti, arrestato pusher con 4 kg di eroina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 26enne di origini nordafricane con precedenti è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in auto nel Pavese con oltre 4 chili di eroina. A casa dell'uomo a Rozzano (Mi) i poliziotti della sezione "Falchi" della squadra mobile di Milano hanno poi scoperto la presenza di oltre 100mila euro in contanti. Gli investigatori, diretti da Marco Calì e guidati da Massimiliano Mazzali, avevano raccolto una segnalazione su un cittadini nordafricano solito spostarsi tra Milano e Pavia con due auto, un'utilitaria bianca e una Bmw nera, lungo la statale Vigevanese. Due giorni fa, i poliziotti hanno intercettato la macchina bianca all'altezza di Morimondo (Mi) e l'hanno seguita fino a quando ha imboccato una strada sterrata che portava in un'area di campi agricoli, dove verosimilmente c'era l'imbosco per custodire la droga e i soldi. A quel punto, intorno alle 21, hanno deciso di bloccarlo e hanno trovato in un zaino otto 'panetti' di eroina del peso complessivo di 4,75 chili e tre mila euro. Il 26enne ha provato a sviare gli agenti su dove abitasse. Tuttavia analizzando i documenti si è risalto a un appartamento in via Gramsci nel comune dell'hinterland di Milano che è stato aperto con un mazzo di chiavi che aveva addosso il 26enne. I 102 mila euro in contanti di vario taglio, ritenuti provento di spaccio, erano divisi in più mazzette arrotolate nel cellophane.(Rem)