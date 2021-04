Imprese: Maraia (M5s), su industria italiana autobus serve massima attenzione a ministeri interessati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Ambiente alla Camera, Generoso Maraia, rende noto che "oggi abbiamo portato in Aula alla Camera, con un'interpellanza urgente a mia prima firma, la pesante situazione di Industria Italiana Autobus (Iia), che vede lo stabilimento Flumeri, in provincia di Avellino, arrestare momentaneamente la produzione e mettere in cassa integrazione circa 200 dipendenti fino al 30 aprile. Ho chiesto ai rappresentanti dei ministeri interessati quali iniziative siano in campo per promuovere una filiera nazionale legata alla produzione di autobus a basso impatto ambientale e in generale per rilanciare l'azienda", aggiunge Maraia. "La viceministra allo Sviluppo economico Alessandra Todde ha confermato il proprio interessamento e quello del Mise, insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, evidenziando che quest'ultimo ha dato la sua disponibilità a sostenere questa importante realtà produttiva, anche con strumenti come il Fondo Nuove Competenze introdotto dal decreto Rilancio". (segue) (Rin)