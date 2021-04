Imprese: Maraia (M5s), su industria italiana autobus serve massima attenzione a ministeri interessati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Restano purtroppo elementi critici - prosegue - e le conseguenze di ataviche lacune dell'azione istituzionale. Il rinnovo e il potenziamento del parco mezzi sono fortemente ostacolati da una mancanza di coordinamento strategico fra settore industriale-produttivo e politiche, anche locali, per il trasporto pubblico. Di conseguenza, anche la finalità di ridurre i livelli di inquinamento delle città risulta notevolmente compromessa e allo stesso modo ne risentono le capacità produttive dei siti industriali. Consip, ad esempio, continua a mettere a gara modelli 'mild hybrid', che hanno un impatto ambientale maggiore rispetto ai mezzi prodotti da Iia e molte regioni e città ordinano bus prodotti all'estero. Ora - conclude - l'auspicio è che il tavolo per l'Iia, convocato al Mise per il 29 aprile, sia l'occasione per segnare un punto di svolta nelle politiche, anche in ottica interministeriale, sul versante del potenziamento dei livelli produttivi, del trasporto pubblico ecosostenibile e del rafforzamento duraturo dei livelli occupazionali" conclude il deputato. (Rin)