Cultura: assessore Milano Del Corno, riaperture mostre e musei siano irreversibili

- La riapertura di mostre e musei non sia legata al colore delle zone di rischio, ma "irreversibile". È tornato a chiederlo l'assessore alla Cultura del Comune di Milano e responsabile Cultura de Pd, Filippo Del Corno, presentando alla stampa il programma dei prossimi mesi di musei e spazi espositivi civici del capoluogo lombardo. "Continuo a ritenere - e la mia opinione è condivisa dagli altri assessori alla cultura dei capoluoghi di Regione italiani - che l'attribuzione alla fascia di rischio dell'apertura degli spazi culturali limita fortemente la capacità di programmazione. E noi dovremmo arrivare almeno per quanto riguarda gli spazi culturali a un nuovo provvedimento che preveda aperture non reversibili", ha detto Del Corno, sottolineando che "questo è possibile, anzi auspicabile, perché sono proprio le realtà culturali quelle che hanno dimostrato la massima attenzione nel seguire tutti i dispositivi e protocolli". "Siamo consapevoli che il futuro e il principio di irreversibilità dipendono dall'assunzione di comportamenti individuali consapevoli e responsabili. Non stiamo celebrando un 'liberi tutti' da fine pandemia", ha precisato Del Corno, sottolineando però l'importanza che mostre e musei aperti rappresentano per il "diritto alla partecipazione culturale", che "è stato finalmente ristabilito con l'apertura nel weekend". Un diritto "che è importantissimo per la salute collettiva della nostra società", ha proseguito l'assessore, dicendosi "profondamente convinto che, accanto alla salute determinata dalle condizioni medico-sanitarie, dobbiamo iniziare a preoccuparci anche della salute collettiva di una società che non può che riposare sulla grande attenzione che dobbiamo mettere a ripristinare il diritto alla partecipazione culturale". (Rem)