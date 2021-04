Recovery: Grillo (sindaco), per Marsala grandi opportunità per cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono onorato che i marsalesi ospiteranno gli Stati generali dell'export. Oggi riscontro un senso di rispetto istituzionale. Marsala è il luogo ideale per tenere questo evento sul made in Italy e ripartire. Bisogna recuperare le differenze di velocità. Marsala ha una grande opportunità con il Recovery plan un progetto quale la metropolitana di superficie che permetterà quel cambio di passo di cui abbiamo bisogno". Lo ha detto Massimo Vincenzo Grillo, sindaco di Marsala, nel corso della conferenza stampa online di presentazione della terza edizione degli Stati generali dell’export organizzati dal Forum italiano dell’export e in programma dal 24 al 26 settembre a Marsala, in provincia di Trapani.(Rin)