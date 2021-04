India: vaccinazioni, oltre 135 milioni di dosi somministrate (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vaccini autorizzati per l’uso d’emergenza dal Drugs Controller General of India (Dcgi), il regolatore per i farmaci, e attualmente utilizzati sono due: il Covaxin del produttore nazionale Bharat Biotech, approvato ancora in fase 3 di sperimentazione e basato sul virus inattivato, e il Covishield, come è stato chiamato in India il vaccino Oxford-AstraZeneca, prodotto dal Serum Institute, basato su vettori virali derivati da adenovirus. È stato autorizzato anche il vaccino russo Sputnik V, basato su vettori adenovirali. Il governo, inoltre, al fine di espandere le opzioni per l’uso domestico, ha deciso di accelerare l’iter delle autorizzazioni di emergenza per i vaccini prodotti all’estero che sono già stati approvati dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense, dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema), dalla Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra) britannica, dall’Agenzia dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici (Pdma) giapponese e dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (Inn)