Trasporti: Piuri (Trenord), per scuole più posti e fermate straordinarie, un treno ogni 15 minuti su linee S - Video

- Oltre 2100 corse, 180 bus di rinforzo, 1 milione e 41 mila sedili al giorno e fermate straordinarie definite insieme alle Prefetture. Trenord mette in campo la massima capacità produttiva per la riapertura delle attività commerciali e l'incremento della didattica in presenza nelle scuole, ma chiede la collaborazione di tutti e, chi può, eviti l'ora di punta. Questo , in sintesi, quanto ha detto l'amministratore Delegato di Trenord, Marco Piuri, durante una conferenza stampa tenuta a Milano per fare il punto sulla situazione del trasporto pubblico in vista del ritorno in fascia gialla di lunedì. (Video: Agenzia Nova)(Rem)