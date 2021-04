Imprese: Dolce (D&G), digitalizzazione prima superstrada per aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Concorda sulla necessità di una nuova digitalizzazione Alfonso Dolce, amministratore delegato gruppo Dolce&Gabbana. "La digitalizzazione è la prima superstrada che un'azienda ha bisogno. La digitalizzazione è anche quella possibilità di tracciare in maniera naturale quel prodotto che nasce in un distretto, in un territorio e che solo lì può nascere attraverso delle competenze precise (storiche, culturali, di acqua, di luce, di sole). I famosi distretti territoriali sono unici e fondamentali per poter esportare eccellenze e non avere centri univoci. E' fondamentale - ha concluso Dolce - aprire, ramificare il territorio, semplificare il sistema. Questo lavoro alimenterà quel commercio con l'estero che tutti ci invidiano e pochi riescono ad essere capaci nei loro territori". Dolce si è così espresso nel suo intervento alla conferenza stampa online di presentazione della terza edizione degli Stati generali dell’export organizzati dal Forum italiano dell’export e in programma dal 24 al 26 settembre a Marsala, in provincia di Trapani. (Rin)