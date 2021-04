Cina-Italia: convegno su Dante domani all'l'Istituto italiano di cultura di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà domani 24 aprile a Pechino il convegno "Dante in Cina", nell'ambito della terza edizione del Forum di alti studi sulla storia delle relazioni culturali italo-cinesi, organizzato dall'Istituto italiano di cultura e dal Centro studi italianistici della Beijing Foreign Studies University in collaborazione con l'ambasciata d'Italia, che ne dà notizia in un comunicato. L'edizione di quest'anno del Forum sarà dedicata al Sommo Poeta fiorentino, in occasione del 700mo anniversario dalla sua morte. Durante la conferenza interverranno molti fra i principali e più qualificati italianisti cinesi impegnati negli studi danteschi. A margine del convegno, verrà inoltre presentato il primo numero della "Rivista di storia delle relazioni culturali italo-cinesi", edita dalla China Social Sciences Press. L'evento si svolgerà in presenza presso l'Istituto italiano di cultura di Pechino nonché potrà essere seguito online sulla piattaforma Zai Yi. (Com)