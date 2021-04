Covid: Mattia (Pd), Lazio eccellenza in campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio si conferma un'eccellenza nell'organizzazione e somministrazione dei vaccini con il 23 per cento della popolazione immunizzata, a fronte di una media nazionale del 19 per cento". Lo dichiara in una nota Eleonora Mattia (Pd), presidente commissione del Consiglio regionale del Lazio, in merito all'avvio del drive-in vaccinale presso il Valmontone outlet. Il drive-in sarà operativo da domani 24 aprile, 7 giorni su 7 dalle 9 alle 15,30 e sono già aperte le prenotazioni sul portale regionale. "Da domani parte la somministrazione del vaccino J&J con l'attivazione del drive-in vaccinale presso il Valmontone Outlet - commenta Mattia -. Un importante traguardo per tutto il territorio e le comunità che potrà usufruire di un servizio efficiente e rapido: grazie al sistema drive-in le operazioni saranno facili e veloci, si partirà con almeno 1000 somministrazioni al giorno e sarà possibile ricevere da subito il certificato vaccinale. Ringrazio ancora l'assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D'Amato, il Direttore generale della ASL Roma 5 Giorgio Santonocito, il Comune di Valmontone e tutta l'amministrazione del Valmontone Outlet, in particolare DWS Group e Promos. Grazie a questa preziosa collaborazione - continua Mattia - è stato possibile offrire un servizio all'avanguardia e innovativo che segna un passo in più verso la vita. Nelle ultime settimane - conclude - sono dimezzati i ricoveri in rianimazione allo Spallanzani di Roma, sempre meno anziani soffrono a causa del virus. Questi sono i primi segnali di speranza, diretta conseguenza della campagna vaccinale che deve proseguire spedita. Solo così potremo tornare alla vita e alla normalità prima possibile".(Com)