Cultura: assessore Milano Del Corno, musei sono sicuri, hanno subito stigma sovradimensionato

- Musei e mostre non sono luoghi a rischio di contagio. Lo ha ribadito con forza l'assessore alla Cultura del Comune di Milano e responsabile Cultura del Pd, Filippo Del Corno, presentando alla stampa il programma dei prossimi mesi di musei e spazi espositivi civici del capoluogo lombardo. "Musei e spazi espositivi sono luoghi sicuri e lo sono sempre stati. L'evidenza statistica confermata da autorevoli istituti scientifici italiani ed europei li pone al gradino più basso dell'indice di pericolosità di contagio. Non soltanto per l'attenzione che viene posta al rispetto dei protocolli, ma anche per la tipologia stessa dell'esperienza di visita, che limita molto la possibilità di contagio", ha spiegato Del Corno, secondo il quale questi luoghi "hanno subito uno stigma di indice di pericolosità assolutamente sovradimensionato. Ci sono stati purtroppo anche esponenti istituzionali estremamente rilevanti di governi locali del nostro Paese che hanno attribuito al museo un indice di pericolosità alto, paragonandolo addirittura a quello delle palestre. Ricordo a questo proposito un'infelice espressione del presidente Fontana", quando - ha osservato l'assessore milanese - "è di tutta evidenza che l'attività sportiva nelle palestre produce dei meccanismi di rischio infinitamente superiori a quelli che si possono produrre visitando musei e mostre". "Noi dobbiamo rimuovere questo stigma di pericolosità", ha quindi esortato Del Corno, sottolineando poi che "musei e mostre rappresentano un'alternativa importante per evitare assembramenti nelle città. E se non vorremo vedere il ripetersi di scene di presenze accalcate negli unici spazi percorribili, cioè le grandi arterie commerciali, dovremo amplificare questo principio".(Rem)