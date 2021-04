Speciale energia: Messico, Camera approva in prima lettura riforma per riportare Pemex nel mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza di governo del Messico torna a mettere nel mirino la Riforma energetica con cui, nel 2013-2014 l'allora presidente Enrique pena nieto aveva aperto il comparto ai capitali privati e stranieri, rompendo decenni di monopolio statale. La camera dei deputati ha approvato in prima lettura una nuova proposta di riforma della legge sugli idrocarburi, togliendo alla compagnia energetica statale - Pemex - alcuni dei vincoli che aveva sulla commercializzazione delle benzine sul territorio. Passata con 301 "sì", 146 "no" e due astensioni, solo pochi giorni dopo la sua presentazione, la legge si dirige ora al Senato. Il provvedimento muove dalla considerazione che la Pemex non è più attore monopolista del mercato e le regole imposte otto anni fa per permettere l'ingresso di nuovi imprenditori non hanno più ragione d'essere. (Mec)