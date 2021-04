Speciale energia: missione Onu in Libia lancia l'allarme per lo stop alla produzione petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) esprime preoccupazione per il recente arresto del flusso di petrolio a Marsa al Hariga, importante terminal di esportazione della Cirenaica, e indica che altri stop potrebbero essere imminenti. “La produzione di petrolio e il mantenimento dell'indipendenza e dell'imparzialità del National Oil Corporation (Noc) rimangono una pietra angolare vitale per la stabilità economica, sociale e politica della Libia”, afferma l’Unsmil in un comunicato stampa. “Spetta a tutte le parti garantire che la Noc rimanga un'istituzione indipendente, tecnocratica e dotata di risorse adeguate, garantire la gestione trasparente ed equa delle risorse, come stabilito nella tabella di marcia del Foro di dialogo politico libico (Lpdf), per combattere la corruzione. Ciò è di fondamentale importanza per il governo che è chiamato a migliorare l'erogazione dei servizi di base al popolo libico. La Libia sta uscendo solo ora da un conflitto molto costoso e ci sono molteplici bisogni urgenti che devono essere affrontati per migliorare la qualità della vita dei libici in tutto il Paese”, conclude la nota. (Lit)