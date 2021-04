Speciale energia: Egitto, saudita Acwa Power realizzerà parco solare nel governatorato di Assuan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società saudita Acwa Power realizzerà il più grande impianto solare privato dell'Egitto che sorgerà a Kom Ombo, nel governatorato di Assuan. Un pacchetto di finanziamento da 114 milioni di euro è stato firmato dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), dal fondo Opec per lo sviluppo internazionale, dalla Banca africana di sviluppo (Afdb), dal Fondo verde per il clima (Gcf) e dalla Banca arab. Lo sviluppo dell'impianto solare Kom Ombo aggiungerà 200 megawatt di capacità energetica, aumentando la quota di energia fa fonti rinnovabili nel mix energetico egiziano e promuovendo ulteriormente la partecipazione del settore privato nel settore. Il pacchetto comprende prestiti fino a 36 milioni di dollari erogati dalla Bers, 18 milioni di dollari dal fondo Opec, 17,8 milioni di dollari dall'Afdb, 23,8 milioni di dollari dalla Gcf e 18 milioni di dollari dalla Banca araba. Le suddette cifre si aggiungono ai prestiti ponte azionari fino a 14 milioni di dollari della Bers e 33,5 milioni di dollari dalla Arab Petroleum Investments Corporation (Apicorp). Il nuovo impianto di Kom Ombo sarà situato a meno di 20 chilometri dal più grande parco solare dell'Africa, il complesso di Benban da 1,8 gigawat. Una volta operativo, il nuovo impianto su scala industriale servirà 130.000 famiglie. (Cae)