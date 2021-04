Speciale energia: Intesa tra Terna e Comunità montana di valle Camonica sul riassetto della rete elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata raggiunta l'intesa tra Terna e la Comunità Montana di Valle Camonica sull'intervento di razionalizzazione della rete elettrica della Media e Bassa Valle Camonica. La proposta, elaborata da Terna e presentata nel corso di una videoconferenza, prevede, nell'area che da Cedegolo arriva fino a Pian Camuno, lo smantellamento di 220 tralicci per 48 km di linee aree a 132 kV e interramenti di linee elettriche per circa 9 km. Gli interventi consentiranno di liberare circa 120 ettari di territorio oggi attraversato da vecchi elettrodotti. Il progetto, per cui la Società investirà 30 milioni di euro, interesserà quindici Comuni e in particolare i territori di Esine, dove saranno interrate tre linee elettriche, e di Breno, dove è previsto l'interramento di due linee elettriche dalla zona nord, nei pressi della Tassara, sino alla collina del Cerreto passando per l'area densamente abitata del villaggio Pedersoli. Il piano di razionalizzazione va a completare quanto già realizzato da Terna nell'Alta Valle Camonica dove negli scorsi anni sono stati demoliti circa 90 Km di elettrodotti aerei e realizzati circa 80 Km di interramenti. (Com)