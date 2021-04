Bulgaria: candidato Gerb Mitov rimette il mandato per formare il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniel Mitov, candidato premier in Bulgaria della coalizione formata da Cittadini europei per lo sviluppo della Bulgaria (Gerb) e Unione delle forze democratiche (Udf), ha rimesso il mandato per formare un governo. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la decisione è arrivata dopo che è "apparso chiaro" che la coalizione non sarebbe stata in grado di raccogliere attorno a sé una maggioranza in Parlamento. Mitov si è dunque recato dal presidente Rumen Radev per rimettere il mandato. Il 14 aprile il primo ministro bulgaro uscente Bojko Borisov ha dichiarato che il suo partito (Gerb) avrebbe nominato Mitov come prossimo candidato premier. Secondo la Costituzione bulgara, se il candidato a primo ministro non riesce a ottenere la maggioranza il presidente della Repubblica deve consegnare il mandato al secondo più grande partito in Parlamento, che in questo caso è C'è certa gente di Slavi Trifonov. La forza politica avrà 7 giorni di tempo per trovare il sostegno necessario in Parlamento. (segue) (Seb)