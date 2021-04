Serbia: presidente Vucic il 26 aprile a Bruxelles, previsti incontri con vertici Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, effettuerà una visita a Bruxelles il 26 aprile. Lo riferisce la stampa di Belgrado citando fonti riservate. Al centro dei colloqui sarà il percorso di adesione della Serbia. La visita avviene su invito dell'Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borell, che in quell'occasione organizzerà un pranzo di lavoro per la delegazione di Belgrado. Il presidente serbo incontrerà anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il commissario per l'allargamento, Oliver Varhelyi. L'agenda dei colloqui include l'applicazione della nuova metodologia per accelerare il processo di adesione della Serbia, i progetti di sviluppo in Serbia previsti dal Piano economico e di investimenti europeo, ma anche la lotta alla pandemia di Covid-19 e la strategia di vaccinazione nella regione. In agenda è anche un incontro fra Vucic e il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak. (Seb)