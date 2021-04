Ciad: Borrell a colloquio con presidente del Niger, garantire la stabilità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, ha avuto un colloquio con il presidente del Niger, Mohamed Bazoum, a N'Djamena dove entrambi sono presenti per partecipare ai funerali del presidente ciadiano Idriss Deby. "Abbiamo condiviso con il presidente (Bazoum) l'analisi della situazione (in Ciad). Ho trovato in lui parole molto sagge, di chi ha capito la situazione, avanzando la necessità di garantire la stabilità del Ciad, e allo stesso tempo di tornare il più possibile alla normalità costituzionale. In due modi: stabilità, garantendo che la transizione si svolga in modo ordinato, facendo in modo che questa transizione duri il meno possibile e riconduca alla normalità costituzionale"; ha detto Borrell, secondo quanto fa sapere il Servizio per l'azione esterna dell'Ue. "Il ruolo del Niger è fondamentale. È un grande vicino del Ciad. In generale, tutti i Paesi saheliani sono impegnati, tutti insieme e con l'Unione Europea, anche per aiutare questa transizione, garantendo stabilità e un ritorno alla normalità costituzionale", ha aggiunto Borrell. Ai funerali di Deby, che si svolgono oggi, partecipano diversi capi di Stato africani oltre al presidente francese Emmanuel Macron. (Beb)