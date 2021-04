Balcani: sottosegretario tedesco Roth, "estremamente pericoloso" spostare i confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spostare i confini all'interno della regione dei Balcani occidentali sarebbe un'operazione "estremamente pericolosa". E' l'opinione di Michael Roth, sottosegretario agli Esteri con delega agli Affari europei della Germania. Intervistato dall'emittente radiofonica "Deutsche Welle", Roth ha così commentato le voci sorte attorno al "non paper" che sarebbe stato inviato dall'ufficio del premier sloveno al Consiglio europeo e che propone, fra le altre cose, una cessione di parti di territorio della Bosnia Erzegovina ed un'unificazione di Kosovo e Albania. "I cambiamenti di frontiera non risolvono neppure un problema nei Balcani occidentali, al contrario. Sarebbero estremamente pericolosi e rischierebbero di riaprire una scatola di Pandora particolarmente sensibile ai conflitti. Non serve essere un profeta per capirlo", ha dichiarato Roth. Il presente e il futuro dei Balcani occidentali, secondo il sottosegretario, risiedono nella riconciliazione, in una stretta cooperazione regionale, in un definitivo allontanamento dal nazionalismo e dal revanscismo. (segue) (Seb)