- Kosovo-Serbia: fonti stampa, Kurti e Vucic la prossima settimana a Bruxelles per colloqui su dialogo - Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, saranno a Bruxelles la prossima settimana per incontrare i rappresentanti delle istituzioni europee. E' quanto riporta il sito kosovaro "Demokracia", citando fonti riservate. "Il presidente serbo Aleksandar Vucic è il primo ad andare a Bruxelles. Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti lo seguirà. Discuterà la possibilità di continuare il dialogo e definire un quadro per questo processo", hanno riferito delle fonti riservate al portale di Pristina. Dopo la visita a Bruxelles, Vucic e Kurti dovrebbero recarsi per una visita ufficiale a Parigi nelle prossime settimane, su invito del presidente francese Emmanuel Macron. Negli incontri di Bruxelles e Parigi, secondo il portale di Pristina, verrà discusso un nuovo formato di dialogo, sempre con la mediazione dell'Unione Europea. (segue) (Res)