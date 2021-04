Kosovo-Serbia: fonti stampa, nessun incontro in programma tra Kurti e Vucic a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti si recherà in visita a Bruxelles la prossima settimana, ma non incontrerà il presidente serbo Aleksandar Vucic, anch'egli in visita nella capitale belga. E' quanto riferiscono fonti citate dal quotidiano kosovaro "Koha", secondo cui a Bruxelles sia Kurti che Vucic hanno in agenda solamente incontri con i leader dell'istituzioni europee. Secondo "Koha", Vucic si recherà a Bruxelles all'inizio della prossima settimana mentre Kurti ci andrà nei giorni successivi. Non ci sarà quindi il primo incontro dei due leader dall'insediamento del nuovo governo a Pristina, come anticipato da alcuni media balcanici nella giornata di ieri. L'ultima tappa del dialogo di alto livello tra Kosovo e Serbia, mediato dall'Ue a Bruxelles, è stata nel settembre del 2020; mentre il dialogo tecnico ha visto l'ultima riunione nel dicembre 2020. (segue) (Alt)