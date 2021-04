Balcani: Luciolli a "Nova", rischio di "effetto domino" con proposte del "non paper" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento vuole porre all'attenzione del Consiglio europeo presieduto da Charles Michel alcune proposte che prevedono fra le altre cose una "disgregazione" della Bosnia Erzegovina con cessioni di parti di territorio a Serbia e Croazia e una unificazione di Kosovo e Albania. "Questi discorsi ci portano indietro agli anni '90 e ci riportano al fallimento di una certa 'policy' in quella regione. Intendo un fallimento che va al di là della stessa Bosnia, che pure è uno Stato che non si è mai potuto costruire, con troppi livelli di potere che hanno impedito un regolare funzionamento con tutto ciò che ne consegue, a cominciare dalla dipendenza dagli aiuti internazionali da cui discende un livello di corruzione particolarmente alto. Non è certo 'un modello' e chi si dovrebbe occupare di questi aspetti è soprattutto l'Unione europea, la quale è invece assente e non mostra di avere la forza di affrontare temi geopolitici di questo genere", ha osservato Luciolli. Un'altra considerazione da fare, secondo Luciolli, è sul rischio di un 'effetto domino' non solo nella regione. "Molti fanno riferimento oggi al Donbass, alla Crimea e a quello che potrebbe essere un referendum come quello voluto lì da Putin. Io però penso anche alle ricadute che ci potrebbero essere nella nostra Europa più vicina, e in questo caso penso a Paesi come la Spagna o al Regno Unito. Insomma, ognuno avrà i propri problemi se cominciamo a dividere tutto secondo linee etniche. Tutto questo va contro anche al principio fondante dell'Unione europea che propugna una convivenza multietnica e pluriconfessionale. Non mi pare che un orientamento del genere vada verso una prospettiva di maggiore stabilità", ha dichiarato il presidente del Comitato atlantico italiano. (segue) (Res)