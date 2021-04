Kosovo-Regno Unito: lettera di Johnson a Kurti, sostegno al programma di riforme del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha incontrato oggi l'ambasciatore britannico Nicholas Abbott che ha consegnato una lettera di congratulazioni del primo ministro Boris Johnson. Secondo quanto riferito dai media di Pristina, Johnson ha affermato nella lettera di apprezzare molto la stretta e storica amicizia di cui godono il Regno Unito e il Kosovo, impegnati per l'integrazione di Pristina nella comunità internazionale e la normalizzazione delle relazioni del Kosovo con la Serbia. "Non vediamo l'ora di lavorare insieme come partner per contribuire a garantire la stabilità e la prosperità sia del Kosovo che dell'intera regione. Accogliamo con favore e sosteniamo le vostre priorità interne di rafforzare lo Stato di diritto, affrontare la corruzione e combattere la pandemia Covid-19. Ci auguriamo che lo storico risultato delle elezioni del 14 febbraio offra nuove opportunità al Kosovo per compiere progressi nel dialogo con la Serbia", ha scritto il premier britannico a Kurti. "Il Regno Unito - ha concluso Johnson - continuerà a offrire sostegno al programma di riforme del governo". (segue) (Alt)