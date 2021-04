Usa: Kerry, entro 2030 possiamo ridurre emissioni oltre il 50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti possono operare un taglio delle emissioni inquinanti superiore alla quota del 50 per cento entro il 2030 fissata dal presidente Joe Biden. Lo ha detto l'inviato speciale della Casa Bianca per il clima, John Kerry, parlando a seguito del primo giorno del summit virtuale sul clima che ha coinvolto 40 leader mondiali. L’ex capo della diplomazia di Washington ha ricordato l’uscita degli Usa dall’accordo di Parigi per volere dell’ex presidente, Donald Trump. "Purtroppo, senza basarsi sulla scienza, senza alcun motivo, l'ex presidente ha deciso di uscirne", ha affermato Kerry, secondo il quale la politica della vecchia amministrazione ha “distrutto la credibilità degli Stati Uniti” nell’ambito della lotta al cambiamento climatico. L’inviato della Casa Bianca ha indicato Tesla, colosso della tecnologia statunitense, come modello dei vantaggi possibili con un’economia all’insegna del verde. (segue) (Nys)