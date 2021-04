Clima: re saudita Salman, impegnati a cooperare per creare un ambiente migliore per le future generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita è impegnata a cooperare insieme alle altre nazioni del mondo a contrastare i cambiamenti climatici per “creare un ambiente migliore per le future generazioni”. Lo ha dichiarato il re saudita, Salman bin Abdulaziz, intervenendo al Vertice dei leader sul clima, in programma oggi e domani per iniziativa del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "L'aumento del livello di cooperazione internazionale è la soluzione globale per affrontare le sfide del cambiamento climatico. Durante la nostra presidenza del G20, lo scorso anno, abbiamo spinto per l'adozione dei concetti di un'economia circolare e abbiamo lanciato due iniziative internazionali per ridurre il degrado del suolo e proteggere le barriere coralline", ha dichiarato il sovrano saudita. Re Salman ha citato alcune delle iniziative avviate dall’Arabia Saudita in conformità con la Saudi Vision 2030, tra cui la Strategia ambientale nazionale e i vari progetti di energia pulita che mirano entro il 2030 a produrre fino al 50 per cento del fabbisogno energetico del regno da energie rinnovabili. Re Salman ha fatto riferimento alle due grandi iniziative annunciate il 27 marzo dall’erede al trono saudita, Mohammed bin Salman - la Saudi Green Initiative e la Middle East Green Initiative – che hanno ricevuto il sostegno della comunità internazionale che mirano a ridurre le emissioni di CO2 del 60 per cento attraverso l'uso di tecnologie come i carburanti alternativi e la piantumazione di 50 miliardi di alberi, di cui 10 miliardi in Arabia Saudita.(Res)