Kosovo-Serbia: Vetevendosje, dialogo dovrà ripartire con principi chiari e fermi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra il Kosovo e la Serbia per la normalizzazione dei rapporti deve ripartire con principi chiari e fermi. Questa è la posizione espressa dal Movimento Vetevendosje, il partito di maggioranza al governo, tramite la voce del capogruppo in Parlamento Mimoza Kusari-Lila. Quest'ultima ha affermato che devono esserci principi chiari per riavviare il dialogo con la Serbia e che il processo richiede unità nel panorama politico nazionale. "Questa è una competenza del governo del Kosovo e il governo dovrebbe presto presentare la sua posizione sul dialogo", ha dichiarato. Secondo quanto riferito dall'emittente "Radio Free Europe", la presa di posizione del partito del premier Albin Kurti arriva dopo l'invio della lettera del presidente degli Stati Uniti Joe Biden all'omologo kosovara Vjosa Osmani in cui il capo della Casa bianca ha chiesto alla leadership locale di concentrarsi sulla normalizzazione delle relazioni con la Serbia verso una soluzione finale. Il governo del Kosovo deve infatti ancora prendere una posizione ufficiale sulla richiesta del presidente Biden. (segue) (Alt)