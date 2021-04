Balcani: premier albanese Rama, con mini Schengen via ai confini tra Kosovo e Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa volta a creare una mini area Schengen nei Balcani punta a "dissolvere" i confini tra Kosovo e Albania. o ha detto il premier albanese, Edi Rama, nel corso di una lunga intervista concessa nella serata di ieri ad "Euronews Albania". “Il primo Schengen regionale è stato articolato da Fatos Nano, in un momento che sembrava un discorso da pazzi. L'ho reintrodotto perché si sono create le probabili condizioni. Lo Schengen regionale intende promuovere rimozione dei confini tra Albania e Kosovo, ma fino a quando quelli in Kosovo non lo capiranno effettivamente, saranno passati anni e il Kosovo avrà perso tempo", ha detto Rama rivendicando il ruolo da lui assunto nel promuovere l'iniziativa. "Sono stato uno dei primi leader a incoraggiare l'idea del mini-Schengen e ci sono testimoni di questo. Da quando ci siamo incontrati a Berlino per il primo incontro", ha ricordato Rama. (segue) (Alt)