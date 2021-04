Kosovo-Serbia: Vetevendosje, dialogo dovrà ripartire con principi chiari e fermi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden ha anche risposto all'appello della presidente Osmani agli Stati Uniti nel contribuire con le forniture di vaccino anti-Covid. "Gli Stati Uniti hanno fornito un contributo iniziale di quattro miliardi di dollari (3,3 miliardi di euro) per sostenere il programma Covax, con lo scopo di fornire vaccini sicuri ed efficaci per i Paesi bisognosi, e sono lieto di vedere che il Kosovo ha iniziato a ricevere la sua quota di (vaccino) Covax", ha scritto Biden. Un'altra questione importante sottolineata dal presidente Usa nella lettera è la continuazione del dialogo con la Serbia. "Gli Stati Uniti continueranno a sostenere gli sforzi per assicurare una pace duratura attraverso un dialogo produttivo tra il Kosovo e la Serbia e alla fine un accordo di normalizzazione globale, che crediamo debba essere incentrato sul riconoscimento reciproco", ha dichiarato Biden. (segue) (Alt)