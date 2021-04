Kosovo: Kusari-Lila (Vetevendosje), dialogo con Serbia richiede unità politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo del dialogo tra Kosovo e Serbia richiede unità politica: lo ha dichiarato Mimoza Kusari-Lila, capo gruppo parlamentare del Movimento Vetevendosje, partito di governo a Pristina, parlando al portale online dell'emittente "Euronews Albania". Kusari-Lila ha confermato l’incontro della prossima settimana tra il primo ministro del Kosovo Albin Kurti e il presidente della Serbia Aleksandar Vucic a Bruxelles. "Il governo Kurti e tutte le parti politiche in Kosovo devono riunirsi per discutere i principi e gli obiettivi del dialogo, che creato continue crisi politiche in Kosovo", ha detto Kusari-Lila, aggiungendo che "è ora che le classi politiche del Kosovo si uniscano per il dialogo, e abbiano un approccio uguale nei confronti della Serbia". (segue) (Alt)