Balcani: premier albanese Rama, con mini Schengen via ai confini tra Kosovo e Albania (2)

- Il primo ministro albanese si è anche soffermato sugli sviluppi legati al dialogo del Kosovo con la Serbia, affermando come questo dovrebbe rappresentare una priorità per il nuovo governo di Pristina per permettere lo sviluppo economico e sociale del Paese. “Dovremmo vedere come andrà il processo in Kosovo. Per me, il futuro del Kosovo senza la volontà di concludere il processo di dialogo è sfocato, non nel senso della sua indipendenza ma nel senso delle sue capacità che potrebbero essere messe in condizione di elevare il Kosovo su un altro livello in ambito economico e sociale", ha aggiunto Rama. Invitato ad esprimere un commento in merito alla posizione di apertura ad un'eventuale unione tra i due Paesi espressa dal premier del Kosovo, Albin Kurti, Rama si è rifiutato di commentare almeno fino al 26 aprile, giorno successivo alle elezioni parlamentari in Albania. (Alt)