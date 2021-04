Polonia-Filippine: viceministri Esteri a colloquio su collaborazione politica ed economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I viceministri degli Esteri di Polonia e Filippine, Marcin Przydacz ed Elizabeth P. Buensuceso, si sono parlati in videoconferenza. Lo si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Varsavia, che precisa che i due hanno discusso di relazioni bilaterali politiche ed economiche, di cooperazione nei fora internazionali e di sfide globali e regionali. "Siamo interessati allo sviluppo delle relazioni bilaterali nella loro dimensione politica, economica e in altre sfere e al rafforzamento della cooperazione nell'arena internazionale", ha dichiarato Przydacz, affermando che Manila è un importante partner asiatico per Varsavia. E' per questo motivo che la Polonia ha deciso di aprirvi un'ambasciata nel 2018 e un Ufficio per il commercio estero nel 2019. Da quasi mezzo secolo i due Paesi hanno relazioni diplomatiche amichevoli, fondate sul rispetto reciproco. Tra due anni ne ricorrerà il cinquantenario. Il viceministro polacco si è rallegrato dell'andamento degli scambi commerciali nel 2020. Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia di coronavirus, il loro volume è cresciuto del 16,5 per cento rispetto al 2019. Nel colloquio i viceministri hanno discusso dei futuri contatti di alto livello e dello sviluppo della cooperazione nel commercio, negli investimenti, nella difesa e nell'istruzione. (Vap)