Speciale scuola: assessore Scuola Lazio, obiettivo è tornare in presenza al 100 per cento, ma con sicurezza e gradualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Deve essere chiaro a tutti che anche per la Regione Lazio l'obiettivo era e resta quello di far rientrare a scuola i nostri ragazzi al 100 per cento anche negli istituti superiori". Così in una nota l'assessore alla Scuola della Regione Lazio, Claudio Di Berardino a margine dell'incontro tra le regioni e il governo sulla ripresa delle attività scolastiche. "Ma per raggiungere questo target - spiega - è necessario confermare e rimodulare la flessibilità dell'ingresso negli istituti partendo dal 50/60 per cento nei territori a colore giallo e arancione fino ad arrivare a raggiungere il 100 per cento in un tempo giusto, sempre lasciando l'autonomia alle singole istituzioni scolastiche. La pandemia in questo ultimo anno ci ha insegnato che agire con prudenza e gradualità è il modo migliore per non essere poi costretti a tornare indietro". (Com)