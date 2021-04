Serbia-Kosovo: portavoce Ue Stano, attuare quanto già concordato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un proseguimento del dialogo Belgrado-Pristina è stato auspicato anche dal capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik), Zahir Tanin, nel corso dell'ultima seduta del Consiglio di sicurezza dell'Onu lo scorso 13 aprile. Con un nuovo governo, forte del proprio mandato, il Kosovo potrà affrontare con "serietà e diligenza" le questioni legati al dialogo con la Serbia, ha detto Tanin. In riferimento al dialogo tra Pristina e Belgrado, dopo i colloqui avuti con Kurti ed il presidente serbo, Aleksandar Vucic, Tanin ha osservato che tutti gli attori politici sono consapevoli della centralità delle loro relazioni per il progresso lungo il cammino europeo. Il rappresentante speciale del segretario generale dell'Onu ha ribadito il sostegno inequivocabile dell'Unmik al processo e il suo impegno per promuovere un ambiente favorevole al progresso lungo questo percorso. (Seb)