Grecia-Kosovo: ministero degli Esteri di Pristina, ministra Gervalla invitata ad Atene (2)

- Tra i cinque Paesi dell'Unione europea che non riconoscono l'indipendenza del Kosovo, la Grecia è l'unico che potrebbe cambiare la propria posizione nel prossimo periodo, come sostengono alcuni analisti di politica internazionale citati dalla stampa di Pristina. David Philips e Daniel Serwer, analisti intervistati dall'emittente "Rtv Dukagjini", hanno dichiarato che la Grecia probabilmente cambierà la sua posizione sul riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. "Il muro creato dai cinque Paesi che non riconoscono il Kosovo cadrà, dal momento in cui la Grecia o alcuni altri Paesi decideranno di fare questo passo. La Grecia ha proposto nel 2014 un' agenda per l'ulteriore integrazione di tutti i Paesi dei Balcani occidentali", ha affermato Philips precisando che, sebbene sia possibile un cambio di posizione di Atene sul riconoscimento di Pristina, "non si possono ignorare i legami stretti con lo Stato serbo". (Alt)