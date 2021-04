Albania: premier Rama, nuovo aeroporto di Valona sarà motore per economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione albanese ha criticato fortemente il governo per questa "operazione di propaganda elettorale", in quanto tale aeroporto non sarebbe effettivamente internazionale non avendo in realtà ottenuto le licenze per operare. Sarebbe stato questo il motivo dello scalo a Rinas, ovvero che non sarebbe stato possibile effettuare un volo diretto tra Londra e Kukes. Lo stesso Rama ha spiegato che l'aeroporto è completato, ma che deve ancora ottenere le licenze internazionali per operare. "Abbiamo volato da Tirana a Kukes, perché secondo le regole, ogni aeroporto avvia la propria attività come locale, e segue poi una procedura per diventare aeroporto internazionale. Tale procedura richiede tra i 50 ed i 60 giorni", ha chiarito il premier albanese. La ministra delle Infrastrutture Balluku ha intanto sottolineato che il nuovo scalo contribuirà allo sviluppo economico di tutto il nord dell'Albania. L’aeroporto di Kukes si chiama "Zayed-Le Ali del Nord" e il suo terminal occupa un’area di 3500 metri quadrati, mentre al suo interno vi è anche un museo in ricordo del conflitto della fine degli anni Novanta in Kosovo. (Alt)