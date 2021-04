Kosovo: Biden invia lettera di congratulazioni a omologa Osmani, "nostri Paesi condividono valori comuni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente statunitense Joe Biden ha inviato una lettera all'omologa kosovara, Vjosa Osmani, congratulandosi per le buone relazioni e la collaborazione di lunga durata tra i due Stati, definendoli come "radicati in valori comuni", e ricordando il legame personale della sua famiglia con il Paese. Lo ha reso noto la stessa Osmani chiarendo che Biden ha menzionato nella lettera il defunto figlio Beau, che ha collaborato con le truppe americane in servizio di pace durante la guerra in Kosovo "lavorando per promuovere la pace e lo stato di diritto". Il presidente Usa, si legge nella lettera, sostiene che la priorità degli Stati Uniti è di lavorare con il Kosovo nelle questioni relative allo stato di diritto, affrontando la corruzione e proteggendo i diritti delle minoranze etniche e religiose, così come il recupero dalla pandemia di Covid e la garanzia di uno sviluppo economico sostenibile. (segue) (Alt)