Kosovo-Serbia: Vetevendosje, dialogo dovrà ripartire con principi chiari e fermi (4)

- Sempre ieri il portavoce dell’esecutivo di Pristina, Perparim Kryeziu, ha chiarito che le priorità del governo kosovaro non sono cambiate: lotta alla pandemia e vaccini anti Covid. “Non siamo contrari al dialogo. Siamo per un dialogo organizzato al meglio in un quadro stabilito in anticipo in modo che gli obiettivi del processo siano chiari", ha detto Kryeziu. Il portavoce ha affermato che ci si aspetta che i rappresentanti della comunità internazionale sollecitino il proseguimento del dialogo, ma che in tutte le lettere di congratulazioni ricevute dal governo, le principali priorità elencate includono la pandemia, le riforme della giustizia, l'integrazione europea, mentre il dialogo risulta sempre “più in basso” in queste liste. "È importante valutare a quali paragrafi è posto il dialogo", ha detto il portavoce. "Il governo sta dedicando la necessaria serietà al dialogo. Sinora questo tema è stato trattato con priorità ma non con serietà", ha aggiunto Kryeziu. (segue) (Alt)