Kosovo-Serbia: Vetevendosje, dialogo dovrà ripartire con principi chiari e fermi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuto sulla questione, il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, ha attaccato in precedenza la Serbia in quanto starebbe promuovendo i "criminali di guerra" integrandoli nelle istituzioni statali. Durante le recenti commemorazioni in occasione 22esimo anniversario del massacro di Lybeniq e Peja, Kurti ha detto che non è stata fatta giustizia per molti crimini commessi in Kosovo. "La Serbia in generale non persegue i criminali ma li promuove e li coinvolge nella politica e nello Stato", ha scritto Kurti su Facebook. "I pubblici ministeri e i giudici del Kosovo si stanno dimostrando inefficienti. Il 29 maggio 2019 abbiamo modificato il codice di procedura penale per consentire il processo e la punizione in assenza di criminali, ma anche questo non sta portando risultati sufficienti", ha proseguito il premier. (segue) (Alt)