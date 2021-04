Serbia-Italia: ministro Difesa Stefanovic riceve ambasciatore Lo Cascio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro serbo ha sottolineato l'importanza della partecipazione delle Forze armate della Repubblica italiana alla missione della Nato in Kosovo (Kfor) e quindi al mantenimento della pace e della stabilità nell'area del Kosovo. Stefanovic ha poi sottolineato l'importanza della cooperazione economico-militare, con particolare riferimento alla concretizzazione delle potenzialità esistenti. L'ambasciatore Lo Cascio ha affermato che la parte italiana manterrà lo stesso livello di impegno nella missione Kfor. Lo Cascio ha inoltre concordato con il ministro Stefanovic sulla possibilità di migliorare la cooperazione militare-economica e tecnico-militare in aree di reciproco interesse, sulla base stabilita durante la visita del ministro della Difesa della Repubblica italiana Lorenzo Guerini in Serbia nel dicembre 2020. (Seb)