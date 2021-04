Kosovo-Serbia: fonti stampa, Kurti e Vucic la prossima settimana a Bruxelles per colloqui su dialogo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unificazione tra Albania e Kosovo "è inevitabile" anche secondo l'opinione dell'ex premier albanese Sali Berisha espressa in un'intervista concessa al sito "Ekonomia online" nelle scorse settimane. "A mio parere, l'unificazione nazionale del Kosovo e dell'Albania è inevitabile. L'idea di 'unità nazionale' come idea guida e ideale è dettata da un lato dalle più grandi ingiustizie storiche europee nei confronti degli albanesi, dalla divisione dei loro Paesi là dove c'era una maggioranza etnica ovunque. L'idea che emerse e si concretizzò alla fine degli anni '70, nel mezzo degli sforzi delle grandi potenze di quel tempo per negare l'esistenza del popolo albanese, distrusse e divise il Paese", ha detto Berisha aggiungendo che l'idea di cambiare i confini è riemersa nel 2013 in Albania. "Gli albanesi in Kosovo sono passati dalla resistenza pacifica alla guerriglia armata. La Nato ha consentito la liberazione del Kosovo con la sua forza aerea. Gli albanesi nella Macedonia del Nord sono riusciti a dettare l'accordo di Ocrida on la minaccia delle armi. Gli albanesi in Montenegro hanno svolto un ruolo chiave nel processo di indipendenza del Montenegro", ha proseguito Berisha osservando che negli ultimi anni sono stati compiuti "dei progressi eccezionali" verso una soluzione definitiva alla questione albanese. (segue) (Seb)