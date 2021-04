Taiwan: Cia, tasso di fecondità all'ultimo posto mondiale nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di fecondità totale di Taiwan - o il numero medi di figli per donna - potrebbe diventare il più basso al mondo - meno ancora di quello della Corea del Sud - nel 2021, secondo una stima formulata dalla Central Intelligence Agency (Cia) degli Stati Uniti. Una statistica pubblicata online dall'agenzia di intelligence Usa stima il tasso di fecondità di Taiwan a soli 1,07 figli per donna, ben al di sotto della soglia di equilibrio demografico di 2,1. Secondo le stime della Cia, gli ultimi cinque Paesi al mondo per tasso di fecondità si trovano tutti in Asia: Hong Kong, Macao, Singapore, Corea del Sud e Taiwan. Il Giappone figura decimo dal fondo della classifica, con un tasso di fertilità di 1,23 figli per donna. I Paesi africani si confermano primi: la Nigeria, in particolare, ha un tasso di fecondità di 6,91 figli per donna, seguita da Angola, Repubblica Democratica del Congo, Mali e Chad. (Nys)